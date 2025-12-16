Roca Group inaugura Roca Delhi Gallery, el seu vuitè espai cultural i primer a l'Índia

BARCELONA 16 des. (EUROPA PRESS) -
Roca Group ha inaugurat Roca Delhi Gallery, un nou espai cultural que passa a formar part de la seva xarxa internacional de Roca Galleries orientats al disseny a Barcelona, Madrid, Lisboa, Londres, Shanghai, Pequín i Sao Paulo.
Concebut com un punt de trobada per a l'arquitectura, el disseny i la innovació, el nou centre "subratlla el compromís a llarg termini del Grup amb l'Índia, un dels seus mercats globals més dinàmics i estratègics", informa el grup en un comunicat aquest dimarts.
El 'managing director' de Roca Group India, Nirmal Kumar, ha destacat que Roca Delhi Gallery "marca una fita important per al Grup en un país que ocupa un paper central" en la seva estratègia global", alhora que reflecteix una clara aposta per l'Índia i l'impuls de l'evolució del disseny i la innovació, en les seves paraules.
Dissenyat per l'estudi Ultraconfidentiel, Roca Delhi Gallery presenta les solucions per a l'espai de bany més avançades de Roca per "concebre noves formes d'interpretar el bany i la vida contemporània", des de tecnologies ceràmiques d'alt rendiment fins a opcions que combinen confort, eficiència i estètica.
L'edifici acull a més un espai dedicat a la seva filial Laufen, que proposa una atmosfera diferent i complementària a l'espai principal i amb una paleta més fosca i íntima que "realça el caràcter escultòric i la precisió tècnica de les col·leccions prèmium de l'empresa".
La presència de Roca Group a l'Índia va començar el 2006 mitjançant una 'joint venture' amb Parryware, companyia de la qual va passar a ser propietari únic el 2011, i actualment el Grup té set plantes de producció a l'Índia i una "àmplia xarxa de distribució nacional".