Roca Group guanya 43 milions el 2025 després de les pèrdues del 2024 i factura 1.960 milions (+3,8%)

BARCELONA 19 juny (EUROPA PRESS) -
Roca Group va tancar l'exercici 2025 amb un benefici de 43 milions d'euros, després de les pèrdues de 61 milions del 2024, i amb una facturació de 1.960 milions, un 3,8% interanual més, informa en un comunicat aquest divendres.
No obstant això, la depreciació d'"un gran nombre de monedes en les quals el grup opera" va provocar que l'increment de vendes final fos del 0,6%, mentre que l'ebitda va ser de 273 milions, en línia amb anys anteriors.
L'empresa ha explicat que l'exercici es va veure afectat per l'estancament de la construcció en bona part dels mercats occidentals i la inversió menor de les llars en reformes.
La companyia ha recordat que, el 2025, va destinar 126 milions a inversions, especialment a projectes d'ampliació i millora de la capacitat productiva amb noves fàbriques robotitzades, desenvolupament dels centres de competència, digitalització, llançament de nous productes, compliment del full de ruta de sostenibilitat i nous espais Gallery.
A més, ha recordat les compres de la majoria del fabricant italià Antonio Lupi Design i de la signatura d'aixeteria australiana Phoenix Industries.