Robles recalca que els mòbils infectats amb Pegasus no contenien informació classificada i només va afectar la intimitat

MADRID, 20 maig (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha subratllat aquest dilluns que els mòbils infectats amb el programari Pegasus, entre els quals el del president, Pedro Sánchez, i el seu propi, no contenien informació classificada i només va afectar la intimitat de les víctimes.

Així ho ha fet en la seva compareixença davant la Comissió Mixta de Seguretat Nacional al Congrés, que té lloc després que l'Audiència Nacional ha reobert la causa en la qual investigava la infecció amb el programa d'espionatge, que també va infectar els dispositius mòbils dels ministres d'Interior i d'Agricultura i Pesca, Fernando Grande-Marlaska i Luis Planas, respectivament.

"No es té cap constància que els dispositius mòbils infectats continguessin informació classificada", ha destacat Robles, que, per tant, ha negat la possibilitat que la Seguretat Nacional es veiés compromesa com a resultat de les infeccions amb Pegasus.

El que sí que es va veure afectat, segons la titular de la cartera, va ser la intimitat i les dades personals dels amos dels terminals piratejats. Aquest "atemptat a la intimitat" de Sánchez, Robles, Marlaska i Planas va ser el que va fer que acudissin a la Justícia a denunciar l'espionatge.