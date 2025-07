Robles rebutja que el finançament de Catalunya sigui una compra de vots

MADRID 14 jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha rebutjat que l'acord de finançament singular per a Catalunya, que està previst que el Govern central i la Generalitat tanquin aquest dilluns, sigui "una compra de vots" per mantenir l'executiu espanyol, i ha destacat que cal repensar el sistema de finançament de les comunitats autònomes.

"No m'agrada l'expressió, el que alguns diuen que és una compra de vots és justament tot el contrari, és aconseguir que els acords que surtin del Congrés reflexin el consens més gran possible dins la societat", ha assegurat la titular de la cartera de Defensa en una entrevista concedida a 'La hora' de TVE, recollida per Europa Press.

Sobre l'acord, que inclou el traspàs del 100% de l'IRPF, Robles s'ha limitat a recordar que la vicepresidenta i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ja va dir que no suposaria "desigualtats" entre autonomies i que, davant el 'm'oposo a tot del PP', "tothom és molt conscient que cal repensar" el sistema de finançament autonòmic.

"Seria bo que el Partit Popular, en comptes de dir 'no' a tot i aquesta crítica destructiva donés suport al que és just i bo per a la majoria dels ciutadans", ha afegit la ministra de Defensa.

En aquesta línia, ha destacat les diferències entre les comunitats autònomes d'acord amb criteris com l'extensió o el nombre de ciutadans i s'ha decantat per "tenir en compte aquestes variables" a l'hora de parlar del finançament.