Robles no descarta que Espanya participi en una missió de vigilància a Groenlàndia però apel·la a la prudència

La ministra de Defensa, Margarita Robles, no ha descartat aquest dijous que Espanya pugui participar en una missió de vigilància a Groenlàndia, però ha apel·lat a la prudència i ha demanat "no precipitar esdeveniments", arran de les amenaces del president dels Estats Units, Donald Trump, d'annexionar-se aquest territori.
Es tracta d'una missió de reconeixement inscrita en un exercici militar danès en què, ara com ara, hi participen França, Suècia, Alemanya i Noruega. Aquests aliats van anunciar que s'hi adherien després del fracàs de les converses de dimecres entre Trump i les autoritats daneses i groenlandeses, en les quals el president nord-americà va insistir a annexionar-se l'illa al·legant raons de "seguretat" davant la Xina i Rússia.
DECISIÓ ENTRE AQUEST DIJOUS I DIVENDRES
Robles no ha descartat la participació d'Espanya en l'exercici, la missió del qual seria "reforçar la vigilància" a Groenlàndia, i ha indicat que la decisió es prendrà entre aquest dijous i divendres perquè hi ha contactes amb els socis.
"Veurem al llarg d'avui i demà al matí (...) aquests dies hi ha reunions i veurem com avança tot i en funció d'això prendrem decisions", ha assenyalat la titular de la cartera de Defensa en unes declaracions als mitjans al Congrés.
En qualsevol cas, ha subratllat que Espanya està alineada "amb els altres aliats". "Estem permanentment d'acord amb els altres aliats i anirem veient al llarg del dia d'avui", ha incidit. Però ha aprofitat per demanar "prudència, discreció i no precipitar esdeveniments".
Preguntada per si una eventual invasió nord-americana de Groenlàndia significaria la fi de l'OTAN, Robles ha rebutjat aquest extrem. "No ho crec, sincerament crec que és inacceptable i gravíssim (l'annexió) però no crec que estiguem en aquest supòsit", ha reblat.