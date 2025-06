Robles garanteix a Junts que Catalunya tindrà "un protagonisme molt especial" en les inversions en defensa

MADRID 30 juny (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha garantit aquest dilluns a Junts que Catalunya tindrà "un protagonisme molt especial" en les inversions previstes dins el pla per augmentar la despesa en defensa fins al 2% del PIB, compromès amb l'OTAN, en resposta a les preguntes de la formació de Carles Puigdemont.

En la Comissió de Defensa del Congrés, el portaveu de Junts, Isidre Gavín, ha recriminat a la titular de la cartera que "Catalunya no existeix" en el mapa dels corredors estratègics de la indústria de la defensa dins el pla d'inversió, dotat amb 10.471 milions d'euros i que pretén reforçar el teixit industrial espanyol, per la qual cosa no poden donar suport a aquestes inversions.

"Ha vingut a parlar-nos d'aquests corredors i fins i tot s'ha permès el luxe de dir que hi ha altres projectes que desenvoluparan a Aragó i ni una sola paraula sobre Catalunya", ha insistit.

A més, ha lamentat que Catalunya no té "ni una gran empresa" en l'àmbit dual, tot i que hi ha moltes pimes catalanes amb "projectes capdavanters" en aquest àmbit que "reben fons d'agències estatals estrangeres, europees i d'altres llocs" mentre el Govern central "ni les mira, no els fa ni cas".

La ministra ha replicat que la voluntat del Govern central és que Catalunya tingui "un protagonisme molt especial" en aquests corredors industrials i ha revelat que ja estan en contacte amb empreses catalanes perquè la inversió es pugui materialitzar.