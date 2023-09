Robles estudiarà amb "molt de rigor" l'entrada saudita a Telefónica per garantir la defensa nacional

MADRID, 8 set. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa en funcions, Margarita Robles, ha assenyalat aquest divendres que el seu departament estudiarà "amb molt de rigor" l'entrada de l'Aràbia Saudita a Telefónica perquè incideix "en un sector estratègic com és la defensa". "La prioritat per a nosaltres és que la defensa nacional estigui sempre absolutament protegida", ha sostingut.

"La defensa és essencial i fonamental, i precisament la normativa que té Espanya ha volgut ser molt estricta quan hi ha inversions estrangeres que poden afectar la defensa i la seguretat", ha assenyalat Robles en unes declaracions a la premsa després de mantenir una videoconferència amb vaixells de l'Armada.

Robles ha explicat que "encara no ha entrat formalment cap petició" al Ministeri de Defensa per estudiar l'adquisició per part de la saudita STC d'una participació del 9,9% a Telefónica, per un import total de 2.100 milions d'euros.

"Evidentment, ho estudiarem amb molt de rigor, amb moltíssima atenció", ha assenyalat abans de subratllar que encara "no ha entrat l'autorització" a Defensa per poder estudiar aquesta adquisició. "En el moment que entri, ho analitzarem amb tot el rigor", ha apuntat.

"La prioritat per a nosaltres com a Ministeri de Defensa és que la seguretat i la defensa nacional estiguin sempre absolutament protegides, i això és el que estudiarem", ha conclòs.