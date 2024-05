Robles descarta represàlies d'Israel en l'àmbit de cooperació en Defensa després del reconeixement de l'Estat palestí

MADRID, 25 maig (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha descartat aquest dissabte represàlies d'Israel en matèria de cooperació dels serveis d'intel·ligència després del reconeixement del Govern espanyol de l'Estat de Palestina el pròxim 28 de maig.

En unes declaracions a TVE, que ha recollit Europa Press, la ministra ha destacat la professionalitat dels experts de la intel·ligència, i ha ressaltat que tant Espanya com Israel tenen "objectius comuns", per exemple, en "la lluita contra el terrorisme".

"Una qüestió són els aspectes més diplomàtics o més polítics, però el que és la lluita contra el terrorisme, en la qual estem tots per aconseguir una societat millor i més justa, estic segura que continuarem treballant", ha assenyalat.

Robles ha recordat que el reconeixement de l'Estat palestí és "una aposta per la pau i per la convivència de dos estats", per la qual cosa que demanat "mirar-ho en positiu". "Això no va contra ningú, això no va contra l'Estat israelià, això no va contra els israelitas, que són persones que respectem", ha incidit, per insistir després que el reconeixement també és una aposta per al "cessament la violència a Gaza".

La titular de Defensa ha subratllat que Espanya té un contingent al Líban sota el mandat de les Nacions Unides que, segons ha defensat, "està fent una gran feina per al manteniment de la pau". "El poble libanès estima el poble espanyol. I aquesta dedicació que les nostres forces armades posen al Líban faran que Espanya sigui un factor important en el seu moment per recuperar la pau", ha reivindicat.

El Govern d'Israel va anunciar aquest divendres la seva decisió de "tallar la connexió entre la representació d'Espanya a Israel i els palestins" i "prohibir" que el Consolat a Jerusalem doni serveis als palestins residents a Cisjordània després del reconeixement de l'Estat de Palestina, que entrarà en vigor el 28 de maig, i les declaracions "antisemites" de la vicepresidenta segona del Govern central, Yolanda Díaz, que va fer servir un vídeo en suport al reconeixement de l'Estat palestí amb l'expressió "des del riu fins al mar".