Robles demana una pau "justa, duradora i amb Ucraïna com a protagonista" i no a qualsevol preu

Insta a la societat d'Estats Units a no mirar a un altre costat davant de la guerra

BARCELONA, 27 febr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha assegurat aquest dijous que Ucraïna és la víctima de la guerra, i ha demanat que la pau sigui "justa, duradora i amb Ucraïna com a protagonista" i no a qualsevol preu.

Ho ha dit a l'acte 'Ucraïna: tres anys de resistència i esperança', celebrat aquest dijous al Cosmocaixa de Barcelona, on ha reclamat que l'opinió pública europea no sigui indiferent a aquest conflicte.

"Podríem llançar satèl·lits llunyíssim, com Elon Musk, però com seria aquest món sense una pau justa?", s'ha preguntat Robles, que també ha instat a la societat d'Estats Units a no mirar a un altre costat davant de la injustícia i la vulneració dels drets humans.

Ha assenyalat que quan sent parlar de les terres rares pensa: "L'estrany és que estiguem en aquest debat", en al·lusió a l'acord entre Estats Units i Rússia sobre aquests recursos minerals i els plans de reconstrucció d'Ucraïna una vegada finalitzi el conflicte.

EL PAPER D'EUROPA

Robles ha reivindicat el paper d'Europa en aquest conflicte, ja que considera que "és l'única que podrà donar esperança", i ha afirmat que Espanya seguirà insistint i liderant en no deixar sola a Ucraïna.

La ministra ha sostingut que Europa ha d'ajudar a la reconstrucció d'Ucraïna perquè "els nens no creixin en l'odi, creixin en l'amor", i ha afegit que l'amor també és perdó, després del que ha agraït la labor de la monja Sor Lucía Caram --present en l'acte-- amb els afectats per la guerra.

Ha sostingut que la invasió d'Ucraïna no només és un atac contra la integritat territorial, sinó contra els valors a favor dels drets humans, la pau, la tolerància i la llibertat: "Ens hi juguem molt", ha avisat.

"Davant del dolor no podem ser insensibles. La causa d'Ucraïna és una causa de tots. Anem a treballar per una pau justa i duradora, amb Ucraïna, amb els ucraïnesos, el temps que sigui necessari", ha subratllat la ministra.

EL LIDERATGE DEL PAPA

La ministra també ha tingut unes paraules per al Papa Francisco, hospitalitzat per una pneumònia, i ha assenyalat que al món "ha d'haver-hi un lideratge per la pau" com el del Pontífex.

A l'acte també han assistit el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat, Jaume Duch; la segona tinent d'alcalde de Barcelona, Maria Eugènia Gay; la monja Sor Lucía Caram, i el president de Fira de Barcelona, Pau Relat.