Robles demana a Armengol que autoritzi la compareixença de la directora del CNI en la comissió de secrets

MADRID 23 set. (EUROPA PRESS) -
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha demanat aquest dimecres expressament a la presidenta del Congrés, Francina Armengol, que la Junta de Portaveus "autoritzi" la compareixença de la directora del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI), Esperanza Casteleiro, davant la Comissió de Despeses Reservades per explicar l'actuació del seu departament els dies previs a l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta.
Ho ha fet durant la sessió de control al Govern central després que el PP hagi acusat l'executiu de voler impedir que Casteleiro assisteixi al Congrés per tractar aquest assumpte tal com han reclamat els populars i també Sumar, soci minoritari del govern de coalició.
Armengol, que presideix la Comissió de Despeses Reservades també coneguda com comissió de secrets oficials i que controla el CNI, va informar dimarts a la Junta de Portaveus que pensava citar Robles el 6 d'octubre per parlar de Ceuta. El Govern central va avançar que després farien el mateix els titulars d'Interior i Exteriors, els dos altres ministeris que gestionen les despeses reservades.
EL PSOE VA DIR QUE AMB LA MINISTRA JA N'HI HAVIA PROU
Però no es va parlar de quan podria comparèixer la directora del CNI i, en aquest sentit, el portaveu del PSOE, Patxi López, va recalcar que la màxima responsable del CNI és la ministra de Defensa i que la Comissió de Despeses Reservades no està pensada per organitzar "acaraments" entre responsables dels serveis d'intel·ligència.
Preguntada pel PP en la sessió de control, Robles ha insistit que ella està "encantada" de comparèixer en aquest fòrum que es reuneix a porta tancada i que pensa explicar "tot" el que ha d'explicar "amb absolut sentit d'estat". Això sí, s'ha queixat que l'obliguin a comparèixer el 6 d'octubre en lloc del dia 5, la data que ella havia proposat.
Però també ha aprofitat per reiterar que Casteleiro no té "cap problema" per anar-hi. "M'agradaria que la Junta de Portaveus, senyora presidenta, autoritzés la directora del CNI a comparèixer-hi perquè no càpiga el més mínim dubte", ha indicat adreçant-se a Armengol.