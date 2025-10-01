Robles demana als membres de la flotilla valorar el risc d'entrar a la zona d'exclusió

Diu que el vaixell Furor només hi entrarà per a tasques de salvament
BARCELONA, 1 oct. (EUROPA PRESS) -
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha demanat als membres de la flotilla que es dirigeix a Gaza que valorin el risc que assumeixen en entrar a la zona d'exclusió marcada per Israel.
Ho ha dit aquest dimecres en unes declaracions a la premsa abans de participar en una xerrada al Cercle d'Economia, en les quals ha afegit que "és la seva responsabilitat, el risc que assumeixen personalment, el risc en el qual poden posar altres persones".
Robles ha insistit que el vaixell espanyol Furor no entrarà a la zona d'exclusió si no és "en cas d'absoluta necessitat, si hi hagués tasques de salvament" a desenvolupar.
"Entenem que la tasca que duu a terme la flotilla de portar aliments i de portar medicaments és important, però creiem que en aquest moment cal posar en una balança la responsabilitat. Hi ha un risc per a la vida de les persones que hi ha a la flotilla i també del Furor", ha dit.
Ha dit que no és "qui per dir a la flotilla" què ha de fer, però que han de tenir en compte que poden posar en risc la vida de moltes persones, en les seves paraules.
SITUACIÓ MONITORITZADA
Robles ha assegurat que el vaixell Furor "té perfectament monitoritzada tota la situació" juntament amb un helicòpter que hi va a bord.
Ha explicat que el Furor "arribarà fins a la zona d'exclusió", marcada pel Govern d'Israel, i es quedarà a la zona.
El vaixell es quedarà a la zona "per ajudar si calgués o en funció dels salvaments, però sense entrar a la zona d'exclusió".