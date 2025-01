Robles critica l'actitud de "xantatge permanent" de Junts i la deriva del PP

MADRID 24 gen. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha criticat l'actitud de "xantatge permanent" d'alguns grups, en al·lusió a Junts, i ha denunciat que al PP li val "qualsevol cosa" per fer oposició al Govern central, després de tombar el decret òmnibus que incloïa diverses mesures socials.

En unes declaracions a TVE, recollides per Europa Press, Robles ha assegurat que el Govern central "farà tot el possible" per rescatar aquest increment de les pensions i altres mesures socials rebutjades pel PP i Junts al Congrés.

La ministra ha manifestat que de la votació de dimecres al Congrés cadascú n'ha de treure les seves pròpies conclusions, però veu evident alguns fets objectius com que el PP i Junts, tot i considerant que hi havia mesures socials bones en el decret òmnibus, hi van votar en contra.

"El que no pot ser és que uns, perquè estan en el xantatge permanent, i els altres perquè els val qualsevol cosa per fer oposició, estan utilitzant els pensionistes en aquest cas", ha etzibat.

De totes maneres, Robles ha emfatitzat que l'executiu espanyol és responsable i que la seva "voluntat total i clara" és que els pensionistes no es vegin perjudicats.