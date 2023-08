Robles creu que el "raonable" davant el recurs de Puigdemont en el TC hauria estat esperar el Ple

MADRID, 10 ago. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa en funcions, Margarita Robles, ha assenyalat aquest dijous que el "raonable" hagués estat que el Tribunal Constitucional (TC) hagués esperat al Ple de la Sala o a una secció i no a la Sala de Vacances davant un recurs de "transcendència política i jurídica" com el presentat per l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.

"Hauria estat prudent que no hagués estat la Sala de Vacances la que ho hagués resolt", ha apuntat la magistrada en declaracions durant una visita el Comandament d'Operacions a la Base madrilenya de Retamares.

Robles considera, sobre la base de la seva "experiència professional", que aquest tipus de sales estan per a "assumptes de pura tramitació, de menor incidència" i que el TC és un òrgan "essencial" format per dotze magistrats, alguna cosa que ha contrastat amb el reduït nombre magistrats que formen la Sala de Vacances, que són tres.

"Té una transcendència ja no solament política, sinó jurídica important", ha insistit i precisament per això considera que el "raonable" hagués estat esperar al fet que es conformés una secció o el Ple de la Sala.

La Sala de Vacances del Constitucional, composta per dos magistrats conservadors i una progressista que es va oposar, va inadmetre a tràmit el recurs d'empara que van presentar Puigdemont i l'exconseller català Toni Comín contra les ordres de detenció que va dictar el Tribunal Suprem sobre tots dos per delictes de desobediència i malversació.

La Fiscalia ha anunciat recurs perquè resolgui el Ple del TC, ja amb majoria progressista.