Robles carrega contra el PP per assegurar que ella va dir als EUA que "està amb Trump"

La Moncloa parla de "manipulació" i interpretació "espúria i esbiaixada"
MADRID, 5 març (EUROPA PRESS) -
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha carregat aquest dijous contra el PP per haver assegurat que ella va dir a l'ambaixador dels EUA a Espanya, Benjamin León, que "està amb Donald Trump" en l'ofensiva contra l'Iran. "El PP és insolidari amb Espanya, els hauria de fer vergonya", ha dit.
El PP ha compartit a través d'X un vídeo de recurs previ a la reunió que Robles i León van mantenir dimecres a la seu del Ministeri de Defensa assegurant que la ministra diu: "No, no. Jo estic amb Trump, el que passa és que aquí la gent (...)". El Ministeri qualifica de "falsa" aquesta afirmació i matisa a Europa Press que la ministra va dir que "estava còmoda" amb la temperatura de la sala.
En una entrevista a 'Mañaneros 360' recollida per Europa Press, la ministra ha insistit que va transmetre al representant de Washington "la seva posició i la del Govern d'Espanya, sense matisos, absolutament rotunda i amb la convicció ètica de què és el més correcte". Això és, la seva oposició a l'atac contra Teheran i el seu rebuig a donar-hi suport militar a través de l'ús de les bases de Morón i Rota.
POLÍTICA "DE BAIXA VOLADA"
"Tota la resta, com sempre, és que el PP és insolidari amb Espanya", ha indicat Robles, després d'incidir que fer "aquest tipus de política en un context com el que estem vivint els hauria de fer vergonya".
Preguntada per si és pertinent que el Govern espanyol i el PP no despatxin sobre decisions d'àmbit de política exterior, Robles ha afirmat que els populars "no han volgut fer mai de la defensa una política d'estat", una posició que ella considera "equivocada".
"S'equivoquen perquè al final el que fa gran un país és estar units i de la política de baixa volada com la que tenen en aquest moment ni tan sols en treuen rendibilitat", ha rematat.
LA MONCLOA PARLA DE "MANIPULACIÓ"
Posteriorment, fonts de La Moncloa han rebutjat la "manipulació" de les paraules de Robles i han desmentit la "interpretació espúria i esbiaixada" que n'ha fet el PP sense esmentar-los directament. "N'hi ha prou amb escoltar el context de la conversa per comprovar-ho", han afegit.
Les mateixes fonts consideren que la manipulació d'una conversa que qualifiquen de "circumstancial i de cortesia" per convertir-la "en categoria política" és "una mica més que mentir", i conclouen que "retrata qui ho fa i descriu perfectament la seva manca de solvència, posició i arguments davant l'actual conjuntura internacional".