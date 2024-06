Robles avisa Junts i ERC que Espanya "no pot donar la clau de la caixa"

MADRID, 20 juny (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha advertit aquest dijous Junts i ERC que Espanya "no pot donar la clau de la caixa" del finançament a Catalunya, i ha criticat els "interessos personals" dels seus dirigents per forçar una repetició electoral a Catalunya.

Així ho ha dit la titular de Defensa en una entrevista a Telecinco, recollida per Europa Press, després que dirigents de tots dos partits han fet servir aquesta expressió per referir-se a l'exigència que Catalunya gaudeixi d'un finançament singular, similar al contingent basc.

Robles ha assegurat que "l'Estat no pot donar la clau de la caixa" a Catalunya, però ha defensat la "política de convivència" posada en marxa pel govern de Pedro Sánchez.

"És una política que està permetent que la crispació vagi a la baixa i jo crec que per una vegada els dirigents polítics a Catalunya han de pensar en els ciutadans catalans", ha aprofundit.

Sobre la repetició electoral, Robles ha criticat els "interessos personals" que poden moure Junts i ERC per forçar-la, i ha demanat que s'imposi el "sentit comú" per no arribar a aquest extrem, ja que el triomf del PSC i Salvador Illa en aquests comicis va ser "espectacular".

La titular de Defensa ha afirmat que una eventual repetició d'eleccions forçada per l'expresident Carles Puigdemont i l'exdiputada del Parlament Marta Rovira generaria malestar en als ciutadans catalans "perquè al final són interessos personals i partidistes".

Així, ha sostingut que el triomf del PSC en les eleccions del 12 de maig va ser "espectacular" i "els ciutadans ja s'han pronunciat". A més a més, ha lloat les virtuts de gestió de Salvador Illa. "Catalunya necessita un govern que governi i Illa és un bon gestor, treballa bé i posa Catalunya al centre", ha afirmat. Per tant, espera que s'imposi "el sentit comú en la política" i no es repeteixin els comicis.