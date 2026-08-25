Robles asegura que el CNI va fer la seva feina en els dies previs a l'entrada a Ceuta i va informar al Govern

Marta Fernández - Europa Press
MADRID 25 ago. (EUROPA PRESS) -
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha volgut deixar clar al Congrés que els serveis militars d'informació, incloent els agents secrets del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI), van fer la seva feina els dies previs a l'entrada massiva de migrants a Ceuta i van informar les Forces de Seguretat i a la Delegació del Govern, si bé no ha volgut donar més detalls, al·legant que el deure secret és "una llosa".
Davant la Comissió de Defensa, Robles ha agraït la labor dels militars en aquells dies de la crisi migratòria de finals de juliol, i ha tingut paraules especials per als membres del Centre d'Intel·ligència de les Forces Armades (CIFAS) i del CNI, la tasca del qual es va posar en dubte davant de l'arribada massiva de migrants. Segons va dir en roda de premsa el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ningú va avisar que es produiria una entrada de migrants similar a la que va tenir lloc a finals de juliol a Ceuta.
Però la titular de Defensa considera que els serveis d'intel·ligència sí que van fer bé la seva feina, incloent els 25 agents del CNI destinats a la zona, i la feina dels quals està protegida pel deure secret, "que és una garantia per a la seva actuació", però que moltes vegades "opera com una llosa en impedir que es pugui donar publicitat a les actuacions que realitzen".
Segons ha explicat, aquests agents "presten els seus serveis i desenvolupen la seva missió a Ceuta, monitorant diàriament la situació a la zona des de múltiples perspectives: relacions amb els països fronterers, la situació geopolítica en el flanc sud, l'actuació de les màfies organitzades, la utilització per aquestes de les xarxes, l'alça i increment del terrorisme jihadista i òbviament el desenvolupament de la migració irregular, atenent la situació dels països veïns, del Sahel, així com aquelles actuacions desestabilitzadores mitjançant amenaces híbrides realitzades per agents internacionals".
Robles ha remarcat que, també aquells dies, els militars "van realitzar la tasca que competencialment els era i és exigible i que van compartir i van analitzar amb les Forces de Seguretat de l'Estat i amb el personal de la Delegació del Govern".