Robles diu que l'entrada a Ceuta va ser "imprevisible" però que "tot es pot fer millor"

ZAMORA 10 set. (EUROPA PRESS) -
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha apuntat aquest dijous que la "magnitud" de l'entrada a Ceuta va ser "imprevisible i difícilment assolible" a Espanya o a Europa, però ha reconegut que "tot es pot fer millor" i que el seu departament així "ho va a provar".
En unes declaracions després de visitar les instal·lacions del castell Monte la Reina, a Zamora, ha insistit a defensar que el CNI va complir amb la seva obligació els dies previs a l'entrada massiva i ha incidit que es va fer "tot el que es creia que es podia fer".
"A Espanya tots complim amb la nostra obligació. El govern compleix amb la seva obligació, les forces armades, les institucions, la policia, la Guàrdia Civil... La gent compleix amb la seva feina", ha afirmat Margarita Robles, que ha insistit que l'allau a Ceuta "per la seva magnitud" no té "gaires precedents" ni a Espanya ni a cap país d'Europa.
No obstant això, ha reconegut que, si bé "tothom va provar de fer la seva feina, sens dubte tot es pot millorar". A més, ha rebutjat "discrepàncies" en el si de l'executiu sobre les alertes prèvies del CNI, després del xoc amb els serveis d'intel·ligència.
Els documents desclassificats mostren que el CNI va avisar la Delegació del Govern central a Ceuta i la Guàrdia Civil a través de Whatsapp, i l'executiu va incidir que aquesta via no és "formal" i que era la seva "competència i responsabilitat" elevar-ho.