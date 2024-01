Rius (Junts) vincula els casos Madaula i Casol al "debat polític" en el grup i no al masclisme

Evita pronunciar-se sobre si han d'expulsar Casol del grup parlamentari

BARCELONA, 23 gen. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de Junts, Josep Rius, ha vinculat els casos de les diputades Aurora Madaula i Cristina Casol, que van exposar presumptes casos d'assetjament per raó de gènere en el grup parlamentari, al fet que hi ha "debat polític" i no a actituds masclistes.

Així ho ha manifestat aquest dimarts en una entrevista a La2 i Ràdio4 recollida per Europa Press, en preguntar-li si comparteix que hi ha actituds masclistes en el grup parlamentari.

"Formo part d'aquest grup al Parlament, i el que sí que puc dir és que dins el grup hi ha debat polític, i moltes vegades aquest debat porta a que hi hagi un grup de gent que digui, jo això ho faria d'aquesta manera, i d'altres ho diguin amb un altre accent", ha apuntat.

Tot això en espera que aquest dimarts es reuneixi el grup parlamentari després de rebre l'informe de l'Oficina d'Igualtat de la Cambra sobre la denúncia de Casol, que va descartar que hagués patit assetjament per raó de gènere però sí que descriu un ambient de treball "on el masclisme cultural està arrelat".

Després d'explicar que els casos estan sota un àmbit d'estricta confidencialitat, ha evitat pronunciar-se sobre si s'ha d'expulsar Casol del grup parlamentari, després d'haver traslladat que no deixarà l'acta de diputada com li van demanar.

CRÍTIQUES AL GOVERN

També ha qualificat d'"incompetent" el govern de Pere Aragonès, a qui ha demanat que exerceixi de president de la Generalitat i no de candidat d'ERC, després que el partit l'ha avalat aquest cap de setmana com el candidat dels republicans a les eleccions catalanes.

"S'han posat en mode electoral", ha retret el també vicepresident de Junts, que ha acusat l'executiu català d'inacció en qüestions com la sequera i l'educació, entre altres qüestions.

PRESSUPOSTOS

Sobre el projecte de pressupostos del 2024, Rius creu que el Govern els aprovarà amb el PSC i els comuns, amb qui considera que hi ha un "tripartit" a la Generalitat i que també n'hi haurà a l'Ajuntament de Barcelona.

"Jaume Collboni té preferència per governar amb ERC i per fer-hi entrar els comuns per la porta de darrere", ha resolt.