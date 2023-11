Rius (Junts) veu el retorn de Puigdemont "més possible que fa uns dies" després del pacte amb el PSOE

Assegura que l'amnistia "quedarà registrada abans" de la investidura de Sánchez



BARCELONA, 11 nov. (BARCELONA) -

El vicepresident i portaveu de Junts, Josep Rius, ha afirmat aquest dissabte que el retorn de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont "avui és més possible que fa uns dies" després del pacte assolit amb el PSOE dijous.

En una entrevista a Catalunya Ràdio, recollida per Europa Press, ha assegurat que la llei d'amnistia que inclou aquest pacte "quedarà registrada abans" que Junts faciliti la investidura del president del Govern central en funcions i candidat del PSOE, Pedro Sánchez.

Ha explicat que Junts treballarà perquè ningú quedi exclòs, ha dit, d'aquesta llei, inserida en un pacte sobre el qual ha afirmat que "és de la conjuntura actual: ni d'investidura ni de legislatura".

En ser preguntat per si l'amnistia inclou el cas de la presidenta de Junts, Laura Borràs, ha respost textualment que no va de noms, sinó de fets, i que no volen personalitzar la llei, afegint que han treballat "fins l'últim minut perquè sigui robusta i cobreixi tots aquests supòsits".

El també diputat de Junts al Parlament i regidor a l'Ajuntament de Barcelona ha remarcat que el pacte estableix "unes bases sòlides per poder negociar" la independència, una lluita que segons ell és del segle XXI i que cal que s'abordi amb mecanismes del segle XXI, ha dit.

"AIXÒ NO HAVIA PASSAT MAI"

Ha valorat que el pacte "posa per primera vegada i després de sis anys de negatives totals la possibilitat de posar sobre la taula la negociació d'un referèndum d'autodeterminació pactat amb l'Estat i validat internacionalment, això no havia passat mai", si bé ha afegit que es parteixi de discrepàncies.

Preguntat pel nom del verificador que inclou el pacte, ha apostat per la discreció per facilitar la tasca lluny del focus mediàtic, però ha assegurat que "els noms seran potents".