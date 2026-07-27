Rius veu Illa com el responsable de les proves Pisa i exigeix a Niubó explicacions

BARCELONA, 27 jul. (EUROPA PRESS) -
El portaveu de Junts, Josep Rius, ha assenyalat el president de la Generalitat, Salvador Illa, com el responsable de la crisi dels informes Pisa i ha exigit a la consellera d'Educació, Esther Niubó, que aclareixi al Parlament què ha passat i des de quan ho sabien.
"La compareixença que faci Niubó haurà d'aclarir molt bé què ha passat i des de quan ho sabien perquè sinó la sospita que parlem d'un problema tècnic s'esvairà i passarà a ser una sospita, més que raonable, que hi ha hagut alguna cosa més que un problema tècnic darrere", ha sostingut en una roda de premsa.
Després d'assegurar que aniran fins al final i que demanaran depurar "totes les responsabilitats que calgui", ha assegurat que el departament sabia d'aquesta qüestió des del març, per la qual cosa considera que Niubó o el conseller de Presidència, Albert Dalmau (que la va substituir durant la seva baixa per malaltia) ho van amagar fins ara.
"Si és un error burocràtic són uns incompetents i han de dimitir, però si a sobre ho van amagar, això són paraules majors", ha indicat Rius, que ha retret que s'hagin esperat a fer-ho públic a finals de juliol abans de les vacances d'estiu.
"CREMADA, DESBORDADA I REPROVADA"
En la seva opinió, Niubó és una consellera "cremada, desbordada i reprovada pel Parlament", a més de lamentar que Illa no l'hagi destituït per un episodi que considera que fa vergonya.
"Niubó ha superat Cambray. És la pitjor consellera d'Educació de la història de la Generalitat. Illa el 2022 demanava la dimissió de Cambray i ara mira cap a una altra banda, però no pot tapar tanta incompetència", ha subratllat.
També ha concretat que si el departament hagués fet les coses bé, els resultats de les proves Pisa d'aquest any s'haurien publicat el 8 de setembre, coincidint amb l'inici d'un nou curs i amb una jornada de vaga convocada, i que ara caldrà esperar fins al 2029, després de les eleccions, per poder comparar els resultats del sistema educatiu català.
"Illa és el responsable d'aquesta crisi. Fa 26 anys que es fan informes Pisa i no havia passat mai", ha recalcat Rius, que ha reclamat un gran acord en matèria educativa amb la presència de tots els grups i les entitats del sector que, a parer seu, ja no pot liderar Niubó.