Rius (Junts) trasllada el seu condol a la família i amics de la treballadora morta per la ventada

DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Arxiu
BARCELONA 13 febr. (EUROPA PRESS) -
El portaveu de Junts, Josep Rius, ha traslladat el seu condol i el de la seva formació a Barcelona a la família i amics de la treballadora de 46 anys que aquest divendres a la matinada va perdre la vida en caure-li part de la teulada d'una nau industrial d'una empresa del polígon del Bon Pastor per l'alerta de vent que va afectar tot Catalunya.
"Lamentem la mort de la dona que ahir va resultar ferida al polígon del Bon Pastor a causa del fort episodi de vent", ha dit en una anotació a X recollida per Europa Press.
Arran dels incidents pel fort vent continuen hospitalitzades un total de 6 persones en centres hospitalaris catalans: 1 en estat crític, 3 en estat greu i 2 en estat menys greu.