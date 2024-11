Rius (Junts) retreu a Sánchez que faci "xantatge" per vincular els ajuts de la dana als PGE

"Aquests ajuts es poden aconseguir al marge dels PGE", afegeix

BARCELONA, 11 nov. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de Junts, Josep Rius, ha retret aquest dilluns al president del Govern central, Pedro Sánchez, que faci "xantatge" per vincular els ajuts de la dana a l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat (PGE).

"Quan Pedro Sánchez vincula l'aprovació dels PGE als ajuts per a la Comunitat Valenciana està fent xantatge per buscar de franc uns suports que, en qualsevol cas, s'han de negociar. I més quan aquests ajuts es poden aconseguir al marge dels PGE", ha subratllat en una roda de premsa.

Per Rius, ningú no ha d'"intentar obtenir rèdit polític o partidista, ni a València ni a Madrid" d'una tragèdia d'aquestes característiques, per la qual cosa considera que les declaracions de Sánchez van ser un error.

Així, ha recordat que Junts va registrar al Congrés una proposició no de llei que proposa modificar els PGE vigents per dotar-los de fons addicionals --15.000 milions-- que es destinin a persones i empreses de la Comunitat Valenciana afectats pel temporal.

"No cal esperar a l'aprovació dels PGE per activar aquests fons addicionals. Això es pot fer en un termini màxim d'un mes", ha precisat.

Després de posar-se novament a disposició del Govern per a qualsevol ajuda, Rius ha considerat que "les coses no s'han fet del tot bé" ni des de la Generalitat Valenciana ni des del Govern central.

En concret, ha lamentat les "negligències imperdonables" de la Generalitat Valenciana en qüestions sobre la prevenció i la gestió posterior de l'emergència, i creu que la manifestació de dissabte és un clam que, a parer seu, haurà de ser escoltat.