Rius (Junts) responsabilitza Illa de la crisi de Rodalies si no destitueix Paneque

BARCELONA 26 gen. (EUROPA PRESS) -
El portaveu de Junts, Josep Rius, ha responsabilitzat aquest dilluns el president de la Generalitat, Salvador Illa, de la crisi de Rodalies si no destitueix la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
En una roda de premsa, ha considerat inaudit que Paneque continuï formant part del Govern; "Fa un any va ser reprovada pel Parlament i ja hauria d'haver dimitit. Si Illa no la vol destituir, el president de la Generalitat de Catalunya passa a ser el responsable d'aquesta crisi".
Així, ha acusat la consellera de mentir o desconèixer la realitat, motius suficients "perquè dimiteixi o la destitueixin" davant el que, a parer seu, és la crisi de transport més gran a Catalunya dels darrers decennis.
"El PSC ha enterrat tota la literatura de bon govern que havia creat al seu al voltant. El mal anomenat govern de tots és un govern d'incompetents", ha sostingut.
Per Rius, l'ocorregut ha evidenciat que el PSC és "un apèndix del PSOE" després de criticar que hagi hagut de venir el secretari d'estat de Transports, José Antonio Santano, per ajudar a gestionar la crisi.
"I tampoc no ha servit de res. El PSOE té la mateixa responsabilitat o més en aquesta crisi perquè fa 7 anys que és al Govern central i no ha revertit la desinversió que pateix Catalunya", ha apuntat.