Rius (Junts) recrimina a Mazón que la dimissió arriba "tard" després de la seva gestió de la dana

BARCELONA 3 nov. (EUROPA PRESS) -
El portaveu de Junts, Josep Rius, ha recriminat aquest dilluns que la dimissió del president de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, també arriba "tard" després de la seva gestió de la dana fa un any.
"Va fer tard amb la gestió de la dana i també avui dimitint, perquè hauria d'haver dimitit fa un any després d'una gestió nefasta" de la dana, ha assegurat en la roda de premsa posterior a la reunió de l'executiva del partit.
També ha criticat el discurs de Mazón perquè, a parer seu, no ha reconegut cap mena de responsabilitat i ha aprofitat per "atacar altres formacions, i sobretot perquè ha menyspreat el dolor de les víctimes".