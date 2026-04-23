Rius (Junts) qualifica d'"acte de venjança i d'humiliació" la citació de Pujol davant l'AN a Madrid

BARCELONA 23 abr. (EUROPA PRESS) -
El portaveu de Junts, Josep Rius, ha qualificat d'"acte de venjança i d'humiliació" la citació de l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol per part de l'Audiència Nacional (AN) a Madrid dilluns vinent perquè presti declaració presencialment en el judici que l'investiga a ell i la seva família, i perquè se sotmeti a un nou reconeixement mèdic.
"Això no és un acte de justícia, sinó que és un acte de venjança i d'humiliació que li volen fer", ha dit Rius, en una atenció als mitjans al centre de Barcelona durant la diada de Sant Jordi.
Ha afirmat que es tracta d'una campanya "molt injusta per part de la justícia espanyola", ha assenyalat el seu delicat estat de salut, ha mostrat el suport del seu partit a Pujol i li ha desitjat un bon sant.