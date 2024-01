Rius (Junts) planteja que les empreses que no tornin a Catalunya "puguin ser sancionades"

Reitera que el vot de Junts per al decret òmnibus "serà 'no'" i insta el Govern central a retirar-lo

BARCELONA, 9 (EUROPA PRESS)

El portaveu de Junts, Josep Rius, ha afirmat que el seu partit contempla que les empreses que van traslladar la seva seu de Catalunya pel procés "puguin ser sancionades" si no tornen.

En una entrevista d'aquest dimarts a Ser Catalunya recollida per Europa Press, també ha assenyalat que les empreses que tornin o aquelles que van mantenir la seu a Catalunya es podrien beneficiar d'"incentius fiscals".

En preguntar-li per la possibilitat que una empresa d'una altra comunitat autònoma pagui més impostos que a Catalunya, ha sostingut que "el que sembla molt complicat d'entendre és que el Govern central mantingui en vigor un decret que perjudica l'economia catalana".

DECRET ÒMNIBUS

Rius ho ha dit després de reiterar que el vot de Junts respecte al decret òmnibus format per tres decrets llei que dimecres es votaran al Congrés després d'aprovar-se al desembre en el Consell de Ministres "serà 'no'".

En aquest sentit, ha insistit al Govern central que retiri els decrets actuals i que es presentin novament separats per temàtiques i acordats per endavant amb el seu grup parlamentari, sobre la qual cosa ha assenyalat que "encara hi ha temps".