Rius (Junts): "No em consta" una trobada Puigdemont-Sánchez aquest dimecres a l'Eurocambra

"Coincidiran en un mateix espai físic, això ningú no ho nega, després de molts anys"

BARCELONA, 12 des. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de Junts, Josep Rius, ha assegurat que no li consta que estigui previst una trobada entre l'expresident de la Generalitat i eurodiputat del partit, Carles Puigdemont, i el president del Govern central, Pedro Sánchez, aquest dimecres en el ple de l'Eurocambra.

"No em consta que estigui previst una trobada. No tinc constància que estigui previst", ha recalcat en una entrevista a TV3 recollida per Europa Press.

Dimecres, Sánchez ha d'assistir al Parlament Europeu per fer balanç dels resultats dels sis mesos de la presidència espanyola del Consell de la UE, on tots dos coincidiran en el plenari.

"Coincidiran en un mateix espai físic, això ningú no ho nega, després de molts anys", ha apuntat Rius, que no sap si hi pot haver cap trobada de manera fortuïta.

CATALÀ A LA UE

Després de saber-se que el Consell d'Afers Generals a Brussel·les debatrà dimecres sobre l'oficialitat del català, el basc i el gallec a les institucions europees, però que no es votarà, Rius ha assegurat que batallaran "fins al final" perquè la petició s'acabi votant i sigui una realitat tan aviat com sigui possible.

"La satisfacció no és total. És clar que fins que el català no sigui oficial no pararem d'exigir-ho", ha recalcat.

AMNISTIA

En espera del debat al Congrés sobre la presa en consideració de la llei d'amnistia, el portaveu de Junts ha considerat que és "un dia importantíssim" i ha reivindicat que ha estat possible gràcies a la seva formació.

Preguntat per si hi presentaran esmenes, ha reiterat que, si al llarg del procés hi ha esmenes que poden millorar i enriquir el text, les estudiaran.

"No em consta que a dia d'avui tinguem una proposta per posar sobre la taula, però no ho descarto", ha afegit.