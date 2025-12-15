Rius (Junts) insta ERC a fer "pinya" a Madrid per treure'n el màxim rendiment

Plantegen una estratègia catalana i aprofitar "l'extrema feblesa històrica" del Govern central
BARCELONA, 15 des. (EUROPA PRESS) -
El portaveu de Junts, Josep Rius, ha instat aquest dilluns ERC a fer "pinya" a Madrid per treure'n el màxim rendiment per a Catalunya atesa la situació de feblesa que veuen en el govern de Pedro Sánchez.
"Proposem fer una estratègia catalana, que pugui treure el màxim rendiment nacional en un moment d'extrema feblesa històrica a Madrid. No apuntalarem la democràcia espanyola, aprofitarem que hi ha una oportunitat per a Catalunya", ha subratllat en una roda de premsa.
Després d'explicar que han traslladat la proposta a tots els actors de l'independentisme --partits i entitats-- sense posar cap condició, ha insistit que "la feblesa de Sánchez fruit dels seus incompliments és una oportunitat per a Catalunya per fer pinya a Madrid i treure'n el màxim rendiment nacional".
"No es tracta de fer fronts i sí d'aprofitar la situació per complir amb Catalunya, per trencar amb el règim del 78 i aconseguir un reconeixement nacional més gran", ha precisat.
LEGISLATURA EN CRISI
I és que, per Rius, la legislatura espanyola està en crisi perquè Sánchez està "acorralat, no té una majoria per poder governar, no hi ha pressupostos i el PSOE està tacat amb casos de corrupció i assetjament sexual".
Després de trencar amb el PSOE a finals d'octubre, creu que s'ha demostrat que els socialistes no havien complert part dels compromisos adquirits amb Junts "per manca de voluntat possible i no pas perquè no era possible".
"Amb aquesta pluja d'acords, Sánchez vol refer l'acord amb Junts però ja li hem dit que arriba tard i que encara queden molts acords per complir", ha recalcat.
Com veuen que el president del Govern central "està disposat a prorrogar la legislatura a qualsevol preu malgrat la seva feblesa", Rius ha destacat la necessitat d'aprofitar aquesta situació en benefici de Catalunya.
"I aquesta estratègia és més necessària que mai en un moment en què el president Salvador Illa ha renunciat a defensar els interessos de Catalunya a Madrid, perquè presideix un govern supeditat al PSOE", ha afegit.