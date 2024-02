Rius (Junts) felicita el BNG i no veu cap correlació entre el resultat del PSdeG i l'amnistia

BARCELONA, 19 febr. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de Junts, Josep Rius, ha felicitat aquest dilluns el BNG pels seus resultats en les eleccions i ha assegurat que no sembla que hi hagi cap correlació entre els resultats del PSdeG i l'amnistia.

"Fer extrapolacions sempre és delicat. El PSOE ha perdut vots a Galícia en favor d'una formació sobiranista i que ha defensat l'amnistia. No sembla que hi hagi d'haver una correlació o una relació causa-efecte entre una qüestió i l'altra", ha apuntat en una roda de premsa.

Per Rius, el sobiranisme gallec que encarna el BNG ha fet "un pas de gegant per ser una alternativa al PP i al PSOE", i creu que això evidencia que cada vegada hi ha més gent que està per una Galícia sobirana, ha dit.

Tot i que el PP ha guanyat els comicis a Galícia per majoria absoluta, considera que ha estat una victòria "per la mínima" perquè, a parer seu, els resultats visualitzen que ha patit un desgast.

"I el PSOE continua sent incapaç de vertebrar una alternativa de govern. Animem el BNG a continuar treballant per una Galícia justa i lliure, que tard o d'hora serà una realitat", ha afegit.