Rius (Junts) exigeix el "traspàs integral" de Rodalies a favor de la Generalitat

BARCELONA 5 abr. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de Junts, Josep Rius, ha exigit el "traspàs integral" dels serveis de Rodalies a la Generalitat i ha afirmat que només fent fora a Renfe de Catalunya se solucionaran les incidències ferroviàries.

Ho ha dit en una atenció als mitjans durant la manifestació convocada per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), davant de l'estació de Sants de Barcelona, per demanar la independència com a solució a les incidències del servei, i ha afirmat que "el caos de Rodalies és la nova normalitat que predica" el president de la Generalitat, Salvador Illa.

Ha afegit que el Govern i el mateix Illa haurien d'haver anat amb tren a la reunió d'aquest cap de setmana a la Vall de Núria (Girona) per veure, textualment, el que pateixen els ciutadans de Catalunya dia rere de dia: "Segurament haguessin arribat tard".