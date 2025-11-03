Rius (Junts) exigeix a Sánchez que expliqui com continuarà la legislatura: "S'ha de posar les ulleres de lluny"

BARCELONA 3 nov. (EUROPA PRESS) -
El portaveu de Junts, Josep Rius, ha exigit aquest dilluns al president del Govern central, Pedro Sánchez, que expliqui com continuarà la legislatura fins al 2027 en no tenir assegurada un majoria parlamentària: "S'ha de posar les ulleres de lluny perquè queden dos anys i ens ha d'explicar com pensa governar".
"El que no farem és negociar els pressupostos generals de l'Estat o obrir cap mena de negociació perquè ja no tenim cap pacte signat amb el PSOE. El que ha de fer Sánchez és reflexionar i donar explicacions sobre com pensa governar a partir d'ara", ha expressat en una roda de premsa.
Després que la militància de Junts avalés amb gairebé el 87% la ruptura amb el PSOE, ha reivindicat que passen a l'oposició, malgrat subratllar que, en cas que el que tenien negociat amb els socialistes es portés a votació, hi donarien suport.
"Ara sembla que Sánchez té pressa i vol accelerar la llei contra la multireincidència, que fa un any que està aturada inexplicablement al Congrés. Si ho fa, som els primers interessats en que es pugui aprovar i tiri endavant", ha explicat.
Tampoc no rebutja que una possible reunió entre Sánchez i el líder de Junts, Carles Puigdemont, pugui ajudar a reconduir les relacions, per la qual cosa ha insistit que "tot el que passi a partir d'ara correspon a Sánchez decidir què farà".
CAMPANYA
Amb el lema 'Junts s'explica a peu de carrer', el partit començarà dissabte una campanya amb la qual volen explicar als catalans els "incompliments" del PSOE i l'alternativa que, en la seva opinió, ofereixen als ciutadans.
"El missatge que volem traslladar és que, davant els incompliments i també el silenci del president de la Generalitat, Salvador Illa, Catalunya té una alternativa i és Junts", ha sostingut Rius, després de concretar que volen que la campanya arribi a un centenar de municipis.