Rius evita especular sobre la tornada de Puigdemont: "Volem veure les sentències"

Reclama a Illa un "gir de guió" a l'equador del seu mandat
BARCELONA, 14 set. (EUROPA PRESS) -
El portaveu de Junts, Josep Rius, ha evitat novament especular sobre la tornada de l'expresident i líder del partit, Carles Puigdemont, després de transcendir que el Tribunal Suprem agilitzarà la decisió d'aplicar-li l'amnistia quan sàpiga què acorda el Tribunal Constitucional (TC) sobre el recurs d'empara interposat pel secretari general de Junts, Jordi Turull: "Volem veure les sentències".
"No participem d'aquests rumors. Som prudents en aquest sentit. Volem veure les sentències i esperem que siguin tan aviat com sigui possible", ha reclamat en una roda de premsa, en la qual ha assegurat que els rumors dels darrers 9 anys sempre han estat interessats.
Per això, ha demanat a la justícia espanyola menys filtracions i especulacions i que apliqui "d'una vegada per sempre" la llei d'amnistia aprovada al Congrés i confirmada per la justícia europea.
EQUADOR DE MANDAT D'ILLA
Sobre els dos anys de mandat del govern de Salvador Illa, ha considerat que el president de la Generalitat ha fracassat en tots els àmbits perquè són "mals gestors i tenen una submissió total a Pedro Sánchez".
"Esperem que rectifiqui i faci un gir de guió perquè el país ho necessita", ha subratllat Rius, que creu que Illa té una crisi permanent de govern a l'equador del seu mandat per les darreres destitucions i dimissions.
En la seva opinió, el president català és còmplice del "desgavell" de la gestió dels seus consellers i ha afegit que no toleraria aquesta situació si fos el cap de l'oposició.