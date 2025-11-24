Rius (Junts) sobre els resultats del CEO: "Desmentirem les enquestes a les urnes"

BARCELONA, 24 nov. (EUROPA PRESS) -
El portaveu de Junts, Josep Rius, ha sortit al pas dels resultats de l'enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), que vaticina que la formació quedaria en tercer lloc empatant amb AC per darrere el PSC i ERC: "Desmentirem les enquestes a les urnes, com sempre hem fet".
En una roda de premsa aquest dilluns, ha assegurat que estan acostumats a jugar sempre amb enquestes que els van a la contra: "Els resultats que es publiquen no són mai els mateixos que després s'expressen a les urnes. Som un partit que sempre supera les enquestes, i aquesta vegada també ho farem".
Després d'argumentar que no s'han complert mai les enquestes publicades en el passat, ha precisat que els resultats de l'actual CEO fan una estimació "idèntica a la que va fer just abans de les últimes catalanes, i es va desmentir a les urnes".
Per això, fonts de Junts han restat credibilitat als resultats de l'enquesta i han aprofitat per qüestionar la dinàmica i la manera amb la qual es duen a terme.
De fet, asseguren que hi ha "una operació enquesta contra Junts" i una de les possibilitats que plantegen per millorar futures enquestes és que el CEO passi a dependre del Parlament i no del paraigua de la Conselleria de Presidència, encapçalada per Albert Dalmau.
MAQUINÀRIA ELECTORAL
Sobre la reunió de l'executiva, han acordat ratificar la constitució d'un comitè de campanya per a les generals i catalanes després d'haver nomenat la setmana passada Albert Batet com a director de campanyes dins les funcions que exerceix com a adjunt a la presidència.
"Junts engega la maquinària electoral, especialment en aquest context d'incertesa de la política espanyola, amb un president i un Govern central sense prou majoria per tirar endavant cap projecte" en els 2 anys que resten de legislatura, ha subratllat.
Per això, ha explicat que posen en marxa l'engranatge del partit davant el possible escenari d'un avançament electoral després de lamentar que Sánchez no hagi explicat "encara com pensa seguir" després de la ruptura de relacions amb Junts.