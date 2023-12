Rius (Junts) diu que la reunió amb el PSOE suposa un canvi de paradigma i assenta bases "sòlides"

Critica que la taula de diàleg Generalitat-Govern central ha estat "estèril" i parcial



BARCELONA, 2 des. (EUROPA PRESS) -

El vicepresident i portaveu de Junts, Josep Rius, ha dit que la reunió entre el seu partit i el PSOE aquest dissabte suposa un canvi de paradigma i assenta "unes bases molt sòlides pel que fa al conflicte polític que existeix des de fa tant de temps, que no s'ha canalitzat adequadament".

En una entrevista a RNE, recollida per Europa Press aquest dissabte, ha explicat que l'acord d'investidura Junts-PSOE reconeix que "la taula de diàleg entre el Govern del senyor Pere Aragonès i La Moncloa no havia funcionat".

"Fins ara s'ha dialogat, i dialogar està molt bé, i també s'ha de fer, però no porta enlloc. Crec que qualsevol persona ha pogut veure que la taula de diàleg que hi ha hagut aquests últims anys ha estat estèril, també perquè ha estat parcial", ha criticat.

REUNIÓ EN "TERRENY NEUTRAL I SENSE ÀRBITRES COMPRATS"

Ha destacat que la trobada aquest dissabte es dugui a terme en un "terreny neutral i sense àrbitres comprats", i amb la màxima discreció per facilitar el seu desenvolupament, per la qual cosa ha descartat especificar el lloc exacte de la trobada.

Rius ha insistit que el suport de Junts durant la legislatura dependrà del progrés dels acords i ha dit textualment que la situació de Catalunya no s'ha abordat democràticament i que la seva "resolució passa necessàriament per que la gent pugui votar".

"HAVIA DE SER UNA NEGOCIACIÓ DE DEBÒ"

Ha afegit que ell no acaba "de saber quina és la proposta que tenen els socialistes per resoldre aquest conflicte polític", davant la qual cosa ha assegurat que les accions de Junts són coherents i que faran totes les coses, ha dit, per aconseguir la independència.

"El que sempre havíem reclamat és que havia de ser una negociació de debò, no una taula de diàleg per permetre al senyor Pedro Sánchez anar pel món blanquejant la seva acció", ha afirmat el vicepresident i portaveu de Junts.

PUIGDEMONT NO TORNARÀ FINS QUE HI HAGI "UNA SOLUCIÓ COL·LECTIVA"

Sobre el retorn de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, ha respost que no és urgent i que el primer és que l'amnistia s'apliqui als encausats: "Ell no se'n va anar del país per buscar una solució personal, sinó col·lectiva, i no tornarà fins que no vegi que hi ha hagut una solució col·lectiva amb la llei de l'amnistia".

Finalment, Rius ha acusat tant l'Ajuntament de Barcelona com la Generalitat de tenir "el govern més feble i amb menys suports de la història de la democràcia recent de Catalunya i Espanya".