Rius diu que Puigdemont i Díaz han contactat "ocasionalment" per la jornada laboral

BARCELONA 8 set. (EUROPA PRESS) -
El vicepresident i portaveu de Junts, Josep Rius, ha afirmat aquest dilluns que les negociacions sobre la jornada laboral les porta l'equip del partit a Madrid i que, "ocasionalment, ara i fa temps, hi ha hagut algun missatge" entre el líder del partit, Carles Puigdemont, i la vicepresidenta del Govern central i ministra de Treball, Yolanda Díaz.
Ho ha dit en una roda de premsa al costat de la diputada al Parlament Anna Erra en preguntar-li per les paraules de Díaz, qui ha assegurat aquest mateix dilluns que sí que està negociant amb Puigdemont la rebaixa de la jornada laboral, i després que el secretari general de Junts, Jordi Turull, digués diumenge que no li consten contactes entre ells.
"Les negociacions es duen a terme des de l'equip de Madrid de Junts i, ocasionalment, ara i fa temps, hi ha hagut algun missatge, algun intercanvi de missatges entre Puigdemont i la vicepresidenta Díaz", ha expressat Rius.
PASSAR DE 40 A 0 HORES
Ha advertit que la proposta de Sumar de rebaixar la jornada fins a les 37,5 hores la poden assumir les grans empreses, però que pot ser un risc per a les petites i mitjanes: "Molts treballadors poden passar de 40 hores a 0 hores".
"Junts vol que la gent tingui més temps per conciliar, però no a costa de perdre llocs de treball", ha afegit, i ha defensat que el que cal són sous més dignes.
A més a més, ha retret a Sumar haver comès "un error en la junta de portaveus" del Congrés, la qual cosa, a parer seu, provoca que s'hagi de valorar el projecte de manera precipitada.