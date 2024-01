Rius (Junts) diu que la proposta de Puigdemont d'una moció de censura amb el PP no era "en ferm"

BARCELONA, 9 gen. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de Junts, Josep Rius, ha assegurat que el 'sí' de l'expresident de la Generalitat i eurodiputat de Junts Carles Puigdemont a una possible moció de censura al president del Govern central, Pedro Sánchez, si no compleix el que ha acordat amb el seu partit al ritme que esperen no era una proposta "en ferm ni seriosa".

En una entrevista d'aquest dimarts a Ser Catalunya recollida per Europa Press, ha explicat que la conversa de l'expresident català amb el president del Partit Popular Europeu (PPE), Manfred Weber, estava emmarcada en el context de "sornegueria" que hi havia.

Segons va informar la publicació en línia 'Politico', Weber i Puigdemont van xerrar de manera informal en trobar-se en un esdeveniment en què el polític alemany li va retreure que estava "alimentant" Vox, a la qual cosa l'expresident va respondre apuntant la possibilitat que Junts arribés a acords amb el PP en el curs de la legislatura.

Preguntat per això, Puigdemont va assegurar després a 'Politico' que si no hi ha prou avenços en les converses amb el PSOE per al reconeixement de Catalunya com a nació, Junts "podria votar amb el PP per tombar el pressupost o en una resolució sobre Israel, on les posicions en realitat estan mes alineades".

Així mateix, l'expresident de la Generalitat va advertir que perquè el seu partit s'alineés amb el PP, la formació conservadora també hauria de fer un pas cap a ells: "No em poden continuar tractant com un terrorista", va afirmar.