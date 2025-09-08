Rius (Junts) defensa l'estratègia política de Junts després de la renúncia de Giró i les crítiques de Buch

Crida a la mobilització de cara a la Diada
BARCELONA, 8 set. (EUROPA PRESS) -
El vicepresident de Junts i portaveu del partit, Josep Rius, ha defensat que l'estratègia política de la formació és fruit del congrés del partit i que es va aprovar fa 11 mesos "per més del 99% de la militància", preguntat per la decisió de l'exconseller d'Economia i diputat de Junts, Jaume Giró, de deixar l'escó al Parlament i l'executiva de la formació i les crítiques de l'exconseller d'Interior Miquel Buch al partit.
Ho ha dit en una roda de premsa aquest dilluns al costat de la diputada al Parlament Anna Erra, en preguntar-li si el partit ha fet alguna reflexió interna després que Giró apuntés a discrepàncies amb les orientacions actuals de la formació, textualment, i que Buch hagi afirmat que Junts "va a menys" i que els lideratges no s'ajusten a la Catalunya actual.
"La gent de Junts sempre posem el país per sobre el partit, i el partit per davant les ambicions personals", ha conclòs.
CELEBRACIÓ DE LA DIADA
Sobre la Diada de Catalunya, que se celebrarà dijous, ha dit que Junts crida a la mobilització davant una situació d'"involució nacional" del govern del president de la Generalitat, Salvador Illa.
Ha criticat una "involució nacional, cultural i democràtica", i ha criticat que Illa segueix els interessos del Govern central i calla davant situacions com el dèficit fiscal i el dèficit d'inversió en infraestructures, per la qual cosa Rius creu que hi ha més motius que mai per sortir al carrer, segons ell.
A més a més, ha assegurat textualment que el català està rebent més cops que mai, la qual cosa segons diu només es pot solucionar amb un hipotètic estat català, i també ha dit que existeix "un cop d'estat togat" que es nega a aplicar la llei d'amnistia.