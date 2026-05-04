Publicat 04/05/2026 17:44

Rius (Junts) culpa el Govern "d'haver perdut el control de la seguretat" a Catalunya

BARCELONA 4 maig (EUROPA PRESS) -

El portaveu de Junts, Josep Rius, ha culpat el Govern "d'haver perdut el control de la seguretat" a Catalunya després dels diversos episodis relacionats amb aquesta qüestió d'aquest cap de setmana passat.

"Al president Salvador Illa i a l'alcalde Jaume Collboni se'ls està descontrolant la seguretat a Catalunya i a Barcelona", ha assegurat aquest dilluns en un comunicat.

Per Rius, la seguretat ha de ser una prioritat i calen respostes a l'alçada "amb més coordinació, més recursos i més lideratge".

