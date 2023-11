Rius (Junts) critica que el traspàs de Rodalies no és integral: "no hi ha totes les línies"

Recrimina que ERC i la CUP no vulguin debatre en el ple els resultats del "deute històric"



BARCELONA, 14 nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresident i portaveu de Junts, Josep Rius, ha criticat aquest dimarts el traspàs de Rodalies pactat entre ERC i el PSOE per a la investidura del president del Govern central en funcions, Pedro Sánchez, perquè "no és integral: no hi ha totes les línies".

Ho ha dit després de saber-se que la Junta de Portaveus del Parlament ha ajornat sense nova data i a petició d'ERC el ple monogràfic sobre Rodalies, que va sol·licitar el president de la Generalitat, Pere Aragonès.

Rius ha retret que aquest ajornament "ha estat més per motius partidistes que no de país, perquè és un debat que interessa a milers de ciutadans".

"Primer van vendre que era un traspàs integral i després s'ha vist que no era del tot així, i que el traspàs no és integral, sinó que és un model de cogestió i que, a més, amb dret a veto de l'Estat", ha afegit.

Fonts de Junts han apuntat que aquesta mesura s'ha fet perquè ERC no vol que es constati que és un "mal acord".

DÈFICIT FISCAL

A més a més, Rius ha recriminat que ERC i la CUP no hagin defensat la proposta de Junts a la Junta de Portaveus per debatre les conclusions de la Comissió d'Estudi sobre el Deute Històric de l'Estat amb Catalunya (CEDHEC) en la pròxima sessió plenària.

El vicepresident del partit ha dit que el seu grup volia "debatre sobre les conclusions del dèficit fiscal que pateixen tots els catalans, d'aquest deute històric que s'ha acumulat al llarg de tants i tants anys".

En aquest sentit, fonts republicanes han destacat que Junts hagi volgut abordar "ara" les conclusions de la comissió, un cop ja s'ha tancat el pacte d'investidura entre el PSOE i Junts, i no durant les negociacions.