Rius (Junts) critica que s'ha aconseguit més en 6 mesos que en 4 anys de taula de diàleg "estèril"

BARCELONA, 9 març (EUROPA PRESS) -

El portaveu de Junts, Josep Rius, ha criticat que "s'ha aconseguit més en 6 mesos que en 4 anys d'una taula de diàleg que era estèril", sobre les negociacions per a la llei d'amnistia.

En una entrevista a Ràdio4, recollida per Europa Press aquest dissabte, Rius ha defensat que, dels partits independentistes, Junts té un estil de fer política diferent: "No ho fem als mitjans de comunicació, sinó que ho fem amb discreció, rigor i serietat".

Ha considerat que l'amnistia és "mitja pedra angular" de l'independentisme, ja que l'altra meitat seria, segons ell, exercir el dret a l'autodeterminació a Catalunya.

"El que és inconcebible és per què Espanya no deixa votar la gent com han fet altres països europeus", ha reclamat.

LA TORNADA DE PUIGDEMONT

Sobre l'expresident català Carles Puigdemont, ha reiterat que "qui ha de tornar no és Carles Puigdemont, sinó que és un president de la Generalitat a l'exili".

"Em moro de ganes que el president Puigdemont pugui tornar a trepitjar el Principat i pugui tornar a Catalunya", ha afegit.

A més, ha assenyalat que "el PP ha intentat espanyolitzar Europa, i el que està passant és que s'està europeïtzant Espanya".