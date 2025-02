Rius (Junts) critica les "rebaixes" d'ERC tot i que ara descartin el consorci tributari

BARCELONA 10 febr. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de Junts, Josep Rius, ha ironitzat aquest dilluns amb que ERC s'autoesmeni i ara descarti un consorci tributari temporal amb l'Estat per recaptar els impostos a Catalunya: "Potser és que estem a final de rebaixes i la qüestió ara està en això".

"Hem passat de parlar d'un concert econòmic a parlar d'un finançament singular i ara d'un consorci tributari. Un consorci tributari que, per cert, ERC fa uns mesos rebutjava obertament. Sembla que, després d'investir Salvador Illa, ara estan canviant d'opinió", ha manifestat en una roda de premsa.

Segons Rius, a Junts defensen el concert econòmic al marge de la llei orgànica de finançament de les comunitats autonòmiques (LOFCA): "És ara, ho va ser fa molts mesos i ho continuarà sent en el futur fins que ho aconseguim".

També s'ha referit a les declaracions de la consellera d'Interior de la Generalitat, Núria Parlon, després que hagi assegurat que Catalunya pot "estar en condicions" d'assumir el control de la seguretat a ports i aeroports a partir del setembre.

"Els Mossos els volem com a policia integral de Catalunya. Quan diem integral és integral, no és un consorci", ha subratllat el portaveu de Junts, per deixar clar que la negociació amb el Govern central en matèria d'immigració és per a un traspàs integral de totes les competències.