Rius (Junts) critica la conferència de presidents i demana una negociació bilateral en finançament

BARCELONA 19 maig (EUROPA PRESS) -

El portaveu de Junts, Josep Rius, ha criticat aquest dilluns la conferència de presidents que se celebrarà el 6 de juny a Barcelona en ser "un acte més de propaganda de Pedro Sánchez", i ha defensat la necessitat que qüestions com el finançament s'abordin amb bilateralitat.

"La conferència de presidents serà un acte més d'homenatge del president de la Generalitat, Salvador Illa, al Govern central, i problemes com el finançament i l'habitatge s'han de resoldre bilateralment, no a cap organisme que pretengui el cafè per a tothom", ha recalcat en una roda de premsa.

Tot i que el finançament no es tractarà en la conferència de presidents, Rius ha vaticinat que "no hi haurà un model de finançament just si es pretén diluir en un cafè per a tothom".

No obstant això, ha donat per fet que Illa no pot encarar una negociació bilateral "perquè el PSOE no el deixa, i tampoc no se sap a quina banda de la taula asseure's, si a la de Catalunya o a la d'Espanya".

"Ens sorprèn que hi hagi partits que van posar la catifa vermella per investir Illa i li continuïn donant estabilitat parlamentària", ha resolt.