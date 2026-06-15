Rius (Junts) creu que les joies de Zapatero retraten un PSOE "acorralat" judicialment i políticament

Avisa que "cada dia que passa hi ha més indicis de corrupció"
BARCELONA, 15 juny (EUROPA PRESS) -
El portaveu de Junts, Josep Rius, ha considerat que les fotos de les joies de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero retraten un PSOE "més acorralat, no només judicialment, sinó també políticament".
"Les fotos de les joies de Zapatero són la sentència moral d'una esquerra que predica uns valors i en practica uns altres", ha sostingut en una roda de premsa després de la reunió de la direcció del partit de Carles Puigdemont.
En una setmana que considera decisiva per al govern de Pedro Sánchez amb diverses citacions judicials, Rius ha advertit que hi pot haver resolucions que deixin la legislatura "ferida de mort".
"Les diferents causes que afecten el PSOE a nivell judicial són molt més que una simple ofensiva de la dreta judicial. Cada dia que passa hi ha més indicis de corrupció", ha manifestat.
MESURES "DESESPERADES"
En la seva opinió, el govern de Pedro Sánchez ja no dona més de si i ha de recórrer a mesures "desesperades com anunciar la creació de noves places judicials per intentar tapar aquesta agenda judicial".
És més, ha assegurat que ni l'anunci de Sánchez que presentaria els pressupostos ni la insinuació del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de presentar una moció de censura tindran "cap mena de recorregut polític" i, a parer seu, només responen una qüestió electoral.
"El PP té més pressa que el PSOE, que amb l'anunci de pressupostos intenta a la desesperada guanyar una mica més de temps", ha recalcat Rius, que també ha criticat la posició adoptada sobre aquest assumpte pel president de la Generalitat, Salvador Illa.
CRÍTIQUES A ILLA
Per Rius, la defensa que Illa ha fet de Sánchez evidencia la "dependència" dels socialistes catalans del PSOE, a més d'apuntar que el PSC també està sota sospita de les investigacions judicials.
Després d'expressar el seu respecte per la presumpció d'innocència, ha acusat Illa de no haver-la aplicat a tots els independentistes i ha afegit que "ha d'anar acompanyada de transparència".
"I Salvador Illa s'ha negat a comparèixer al Parlament per donar explicacions. No es pot defensar la innocència dels socialistes el cap de setmana i negar-se a comparèixer entre setmana al Parlament, perquè la sospita es converteix en més legítima", ha recalcat.
També ha criticat ERC i els Comuns per "tapar les vergonyes" dels socialistes catalans i després donar lliçons, a parer seu, en contra de la corrupció.