Rius (Junts) considera un "escàndol" que el Govern central digui que el CNI va espiar independentistes

BARCELONA 13 jul. (EUROPA PRESS) -
El portaveu de Junts, Josep Rius, ha qualificat d'"escàndol" que el Govern central digui que el Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) va espiar amb l'aval d'un jutge els dirigents independentistes i exdiputats de la CUP al Parlament David Fernàndez i Carles Riera.
"Es confirma el que dèiem. Des que es va espiar l'independentisme i càrrecs electes elegits democràticament, això és un escàndol en qualsevol democràcia que es vulgui considerar plena i consolidada a la UE", ha dit aquest dilluns en una roda de premsa en preguntar-li sobre aquesta qüestió.
Per Rius, és impropi d'una democràcia espiar representants públics, periodistes i ciutadans, després de reiterar les peticions de dimissió que van reclamar dels responsables del CNI i del ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska.