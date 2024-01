Rius (Junts) considera un error posar-se "en mode electoral" després de l'aval d'ERC a Aragonès

Demana que la llei d'amnistia "cobreixi el màxim possible" després de la tesi terrorista sobre Tsunami Democràtic



BARCELONA, 20 gen. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de Junts, Josep Rius, ha considerat que "és un error en aquest moment posar-se en mode electoral", després que ERC ha confirmat aquest mateix dissabte el seu coordinador nacional i president de la Generalitat, Pere Aragonès, candidat per a les eleccions catalanes.

"Junts per Catalunya estem totalment orientats i amb tota la vocació de treballar en els reptes, en els projectes i a donar solucions als problemes que tenim ara i no estem en mode electoral com poden estar-ho altres", ha dit en una entrevista de Ràdio 4, recollida per Europa Press.

Rius ha afirmat que "quan toqui, la direcció nacional de Junts prendrà la decisió de qui és el candidat a les eleccions", i ha afegit que el partit té prou dirigents per liderar la Generalitat.

En ser preguntat sobre si l'expresident i eurodiputat Carles Puigdemont s'hi podria presentar, ha donat per fet que molts demanaran que sigui així, però ha destacat que la seva tornada serà la del "president de la Generalitat a l'exili amb tot el valor polític que comporta".

També ha avançat que una de les seves mesures de negociació amb el PSOE és la cessió del 100% dels impostos a Catalunya: "No hi ha ningú que a Catalunya dubti que es pateix un dèficit fiscal entre els diners que surten de Catalunya i van a Madrid i el que acaba tornant cada any".

TSUNAMI DEMOCRÀTIC

Segons Rius, que el jutge de l'Audiència Nacional Manuel García Castellón hagi insistit en la tesi terrorista en la causa sobre Tsunami Democràtic "no deixa de ser una raó més per la qual treballar perquè la llei d'amnistia cobreixi el màxim possible".

"Si Pedro Sánchez considera que Tsunami no és un cas de terrorisme, estic convençut que arribarem a un acord", ha afegit.