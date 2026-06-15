Rius (Junts) celebra que el TJUE dicti sentència al juliol sobre l'amnistia però demana prudència

BARCELONA 15 juny (EUROPA PRESS) -
El portaveu de Junts, Josep Rius, ha celebrat aquest dilluns que la gran sala del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) tingui previst dictar sentència el 16 de juliol sobre la llei d'amnistia, però ha demanat prudència i respecte.
"Esperem que la sentència vagi en la línia del que va expressar l'advocat general de la UE al novembre. Volem ser prudents, respectuosos i ja farem la valoració quan es produeixi", ha apuntat en una roda de premsa.
En preguntar-li si pot ser contraproduent que hi hagi un avançament de les eleccions generals, ha assegurat que, tenint en compte que la sentència la dictarà un organisme judicial europeu i no espanyol, "els calendaris no interferiran en aquest cas".