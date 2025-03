Rius (Junts) celebra l'acord per abaixar l'IRPF a les rendes baixes però creu que arriba "tard"

No troba casual que el pacte Govern-ERC arribi la mateixa setmana del monogràfic de Rodalies

BARCELONA, 24 març (EUROPA PRESS) -

El portaveu de Junts, Josep Rius, ha donat aquest dilluns la benvinguda a l'acord entre el Govern i ERC per reduir l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) a les rendes de 33.000 euros bruts a l'any tot i que considera que arriba "tard".

"Junts ja ho tenia en el programa electoral i ho havíem portat a votació al Parlament i ells mateixos hi havien votat en contra en moltíssimes ocasions. Sembla que en la rebaixa d'impostos també van tard, com a Rodalies", ha sostingut en una roda de premsa després de la reunió de la permanent del partit.

Per Rius, no és casualitat que l'acord entre el Govern i ERC arribi la mateixa setmana en què se celebrarà un ple monogràfic al Parlament sobre el caos de Rodalies "en el qual, indubtablement, hi haurà una crítica feroç a la mala gestió del Govern i en el qual hi ha una petició de dimissió" de la consellera Sílvia Paneque.

Sense voler aclarir si presentaran una proposta de resolució per demanar la seva dimissió, Rius ha assegurat que la posició de Junts és coneguda i, en la seva opinió, el monogràfic servirà per mostrar quins partits estan al costat dels ciutadans que pateixen el mal funcionament de Rodalies i volen "plantar cara" a Madrid.

CONFERÈNCIA D'ILLA

També ha aprofitat per criticar la conferència que el president de la Generalitat, Salvador Illa, va pronunciar la setmana passada a Madrid perquè, a parer seu, la seva prioritat és "renunciar als catalans i tranquil·litzar el PSOE i els poderosos".

"Mentre a Catalunya els trens col·lapsaven, Illa es va estimar més anar a Madrid a explicar que tot va com una seda. Va vendre una normalització institucional que s'ha demostrat que és una barreja d'espanyolització i de mala gestió", ha lamentat.