Rius (Junts) avisa Sánchez sobre el decret òmnibus: "La pilota és a la teulada del Govern central"

Creu que el Govern de la Generalitat pot arribar a "un punt de col·lapse" si no s'aprova la pròrroga pressupostària

BARCELONA, 27 gen. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de Junts, Josep Rius, ha avisat aquest dilluns el president del Govern central, Pedro Sánchez, que "la pilota és a la teulada del govern", després que els juntaires votessin dimecres al Congrés en contra del decret òmnibus que incloïa la revaloració de les pensions i la rebaixa al transport públic.

En una roda de premsa a la seu del partit, Rius ha instat Sánchez a que "aprofiti" aquest dimarts el Consell de Ministres i ha assegurat que tindrà el suport de Junts si presenta un decret individualitzat amb la revaloració de les pensions i de l'ingrés mínim vital (IMV), bonificacions al transport públic i ajuts als damnificats per la dana.

El dirigent de Junts ha expressat que, per resoldre aquest paquet de mesures socials, "Sánchez ho té fàcil", i ha deixat clar que Junts ha traslladat al PSOE des del primer minut que hi votaran a favor, en les seves paraules.

"Només cal que el Govern espanyol mogui fitxa", ha conclòs, després de sostenir que s'aprovaran aquests avenços socials en cas que l'executiu decideixi presentar el decret exclusivament amb les mesures esmentades.

Rius confia que Sánchez prengui "decisions encertades" al voltant d'aquesta qüestió que ha qualificat com sensible i important per a molts ciutadans.

POSSIBLE "PUNT DE COL·LAPSE"

Sobre el decret de la pròrroga pressupostària que es vota dimecres al Parlament, ha recriminat que el president de la Generalitat, Salvador Illa, "ha llançat la tovallola", després de trencar la promesa de presentar uns comptes a finals del 2024 i aprovar-los a l'inici del 2025.

Per això, ha valorat que, si no s'aprova aquest decret, "es tornarà a demostrar la feblesa del Govern, que fins i tot el pot portar a un punt de col·lapse".