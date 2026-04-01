Rius (Junts) assenyala el PSC com els "màxims responsables" dels càntics en el partit Espanya-Egipte

BARCELONA 1 abr. (EUROPA PRESS) -
El portaveu de Junts, Josep Rius, ha assenyalat el PSC i els partits i institucions que, diu, porten la selecció espanyola a jugar a Catalunya com els "màxims responsables polítics" dels càntics islamòfobs i xenòfobs que es van produir dimarts a la nit en un sector de l'estadi RCDE Stadium de Cornellà-el Prat (Barcelona), on es va disputar el partit amistós entre les seleccions d'Espanya i Egipte
Ho ha dit en unes declaracions difoses per la formació aquest dimecres, en les quals ha qualificat aquests càntics d'intolerables i ha sostingut que els qui impulsen que la selecció espanyola jugui a Catalunya ho fan amb "una clara agenda espanyolitzadora".
Sobre els fets ocorreguts a l'estadi, ha demanat que es dugui a terme una "investigació a fons per esbrinar exactament què va passar".