Rius acusa Sánchez i Illa de fer servir la guerra amb finalitats "electoralistes"

No descarta un possible avançament electoral de les generals i catalanes i que coincideixin, opció que el disgusta
BARCELONA, 9 març (EUROPA PRESS) -
El portaveu de Junts, Josep Rius, ha acusat el president espanyol, Pedro Sánchez, i el de la Generalitat, Salvador Illa, d'utilitzar la guerra al Pròxim Orient amb finalitats "partidistes i electoralistes".
"Illa ha fet servir la guerra com a argument per demanar suport als pressupostos, i Sánchez per intentar remuntar les seves expectatives electorals", ha sostingut aquest dilluns en una roda de premsa.
Per aconseguir-ho, segons Rius, Sánchez ha adoptat el lema del 'No a la guerra' i s'ha embolicat amb la bandera espanyola perquè "el que preocupa al PSOE no és la guerra i sí guanyar les eleccions a Espanya".
També ha avisat que no descarta l'escenari d'un avançament electoral de les generals i les catalanes i que coincideixin, possibilitat que el disgusta.
"ESPANYOLITZAR" LES ELECCIONS
"No cal descartar-ho perquè Illa ha posat la Generalitat al servei de Sánchez. I si el PSOE l'hi demana pot ser que ho faci", ha apuntat Rius, que els veu desesperats tots dos i capaços de fer qualsevol cosa.
A més a més, considera que fer coincidir les catalanes amb les generals seria "una manera d'espanyolitzar" les primeres.